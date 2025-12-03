Een bewoner schetst hoe de brand ontstond. “Vanmorgen belde mijn vrouw dat ze zonder elektriciteit zat. Ik zei dat ze nergens mocht aankomen. De elektricien kwam langs en stelde vast dat een zekering overbelast was. Hij ging nieuwe zekeringen halen en tegen dat hij terug was, stond het in brand. Meer kan ik voorlopig niet vertellen.”

Ook hun zoon probeerde nog in te grijpen. “Mijn zoontje nam een blusapparaat uit de auto en ging naar beneden om het vuur te proberen te blussen. Hij kreeg daarbij veel rook binnen. Hij werd ter plaatse gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hij is wel in shock door de gebeurtenissen.”

De schade is aanzienlijk. “Beneden is alles volledig uitgebrand. In de rest van het huis is er veel rookschade en we zitten uiteraard zonder elektriciteit,” besluit de bewoner.

Volgens het gemeentebestuur van Heuvelland is de woning voorlopig onbewoonbaar en moet het gezin minstens enkele dagen elders onderdak zoeken. De brandweer waarschuwt buurtbewoners om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.