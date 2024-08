De brand is ontstaan iets over vijf uur. Heel wat mensen namen contact op met de hulpdiensten in Waregem om de brand te melden. De stad vraagt om dit niet meer te melden.

De brand onder controle krijgen is niet eenvoudig want ook twee uur later blijft er dikke donkergrijze rook over Waregem hangen.

Het gaat om een brand bij bouwbedrijf Danilith-Delmulle. Die zetten vooral nieuwbouwwoningen en appartementen met traditionele materialen waaronder hout.

De brandweer vraagt aan onmiddellijke omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Roetdeeltjes komen ook in Waregem neer.