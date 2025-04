Zowat anderhalf uur na de oproep had de brandweer de vlammen onder controle. Ze slaagden er ook in om de brand te beperken tot het dakappartement en voorkwamen zo uitbreiding naar de naastgelegen woningen. Het appartement is volledig vernield. Ook de onderliggende verdiepingen liepen water- en roetschade op.

De nablussingswerken en ventilatie van het gebouw namen nog geruime tijd in beslag. De bewoner werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is voorlopig niets bekend.