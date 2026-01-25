Intussen worden de bewoners in de ruime omgeving van warenhuis Huis Maria aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen voorlopig uit te zetten. De rookpluim is ook al kilometers ver te zien. Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen tijdens de brand. De brandweer stelt momenteel alles in het werk om de vlammen onder controle te krijgen.