In Ledegem woedt momenteel een zware brand in een loods. Het gaat om de De Fruitschuur in de Boomlandstraat. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse om het vuur te blussen.
Intussen worden de bewoners in de ruime omgeving van warenhuis Huis Maria aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen voorlopig uit te zetten. De rookpluim is ook al kilometers ver te zien. Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen tijdens de brand. De brandweer stelt momenteel alles in het werk om de vlammen onder controle te krijgen.
De rookpluim is van ver te zien.
Redactie