"De ploegen moesten uitrukken naar de Pastoor Costenoblestraat in Houthulst, voor een uitslaande brand van een bijgebouw", zegt Brandweer Westhoek.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het gebouw al in lichterlaaie. Het dak is intussen ingestort. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.