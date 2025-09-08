13°C
Aanmelden
Nieuws
Houthulst

Uit­slaan­de brand in Hout­hulst: groot bij­ge­bouw vol­le­dig vernield

Brand houthulst

© Brandweer Westhoek

In Houthulst is de brandweer opgeroepen voor een uitslaande brand. "Hou ramen en deuren dicht", vroeg Brandweer Westhoek aan wie in de buurt woont. De brand is intussen onder controle. 

"De ploegen moesten uitrukken naar de Pastoor Costenoblestraat in Houthulst, voor een uitslaande brand van een bijgebouw", zegt Brandweer Westhoek.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het gebouw al in lichterlaaie. Het dak is intussen ingestort. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. 

Brand houthulst 2

© Brandweer Westhoek

Redactie
Brand

Meest gelezen

Ongeval Oostkamp
Nieuws
Update

Vrachtwagen rijdt in op ander voertuig op E40: opnieuw vlot verkeer
Flakka
Nieuws

Politie vindt flakka, ketamine en crystal meth bij inval in Langemark-Poelkapelle
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brandalarm academie waregem 1

Brandalarm in Stedelijke Kunstacademie Waregem: leerlingen wachten even buiten tot alles veilig is
Rook1

Lading hooi vat vuur op vrachtwagen: fileleed op R8 in Marke
Brandw01

Keukenbrand richt zware schade aan in huis in Wevelgem
Brandweerwesthoek 0

Twee minderjarigen opgepakt voor brandstichting in loods in Wijtschate
Brand dottenijs

Brand Dottenijs: luchtkwaliteit genormaliseerd, bedrijven kunnen weer aan de slag
Brand spiere
Update

Drie brandweermannen gewond bij zware brand in afvalbedrijf Dottenijs
13°C
Aanmelden