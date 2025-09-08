© Brandweer Westhoek
In Houthulst is de brandweer opgeroepen voor een uitslaande brand. "Hou ramen en deuren dicht", vroeg Brandweer Westhoek aan wie in de buurt woont. De brand is intussen onder controle.
"De ploegen moesten uitrukken naar de Pastoor Costenoblestraat in Houthulst, voor een uitslaande brand van een bijgebouw", zegt Brandweer Westhoek.
Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het gebouw al in lichterlaaie. Het dak is intussen ingestort. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
