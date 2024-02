Iets na 15.30 uur is brandweer Westhoek opgeroepen voor een uitslaande brand in de Noordstraat in Bovekerke. "De brand is ontstaan in een bijgebouw aan de woning", zegt burgemeester Patrick Lansens.

"De brandweer probeert nu om de woning zelf te vrijwaren." Er is een Be-alert uitgestuurd om buurtbewoners te waarschuwen ramen en deuren dicht te houden door de hevige rookontwikkeling.