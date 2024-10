De hulpdiensten werden rond 4.45 uur opgeroepen voor een industriebrand langs de Koningin Astridlaan in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels. Ter plaatse bleek het om een uitslaande brand bij Sleeplife te gaan. De brandweer ging het vuur onmiddellijk te lijf, maar de beddenwinkel zal sowieso helemaal uitbranden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand precies is ontstaan.

De lokale politie van Brugge vraagt om de omgeving tussen de Torhoutse Steenweg en de Expresweg te vermijden. Daarnaast krijgen buurtbewoners de raad om ramen en deuren gesloten te houden.