Uitdaging geslaagd: wielervrienden uit Ooigem fietsen door zeven landen in 24 uur tijd
Zes wielervrienden uit Ooigem hebben hun doel gehaald: ze fietsten door zeven landen in minder dan 24 uur. Ze vertrokken in de nacht van zaterdag op zondag vanuit Liechtenstein. Kort na middernacht kwamen ze aan in ons land, de eindstreep lag in Aarlen.
De route bracht hen vanuit Liechtenstein achtereenvolgens door Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg, om uiteindelijk België binnen te rijden.
Voor twee renners eindigde de uitdaging wel in Luxemburg. Daar had de politie hen tegengehouden en ze kregen ook een boete voor het ontbreken van reflectoren in de wielen.
De redactie