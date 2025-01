In de rechtbank zei de advocaat van de beklaagde dat haar cliënt enorm beschaamd was en zich wil laten begeleiden. "Hij heeft een moeilijke jeugd gekend en was zelf het slachtoffer van misbruik. Bovendien ging het om echte probleemkinderen. Hen straffen door hun gsm af te nemen of in de hoek te zetten, werkte niet. Dus strafte hij ze op een andere manier. Hij had geen seksuele bedoelingen."

Het openbaar ministerie eiste een celstraf van vijftien jaar, maar de Kortrijkse rechter hield het op een effectieve celstraf van zeven jaar. Tien jaar lang heeft hij geen rechten meer en mag hij niet meer deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Aan zijn ex-partner en de kinderen moet hij een provisionele schadevergoeding van 12.400 euro betalen.