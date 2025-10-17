De lokale politie van Oostende kreeg dinsdag rond 12.30 uur een melding over een gewelddadig incident aan het Cardijnplein. Een voorbijganger had gezien hoe een zwaargewonde man uit een appartementsgebouw strompelde. De hulpdiensten snelden onmiddellijk ter plaatse. Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het parket is zijn toestand nog steeds kritiek.

Afspraak

Uit de eerste vaststellingen bleek dat de twintiger een afspraak had op een appartement. Daar zou hij echter het slachtoffer geworden zijn van ernstig geweld. Na de feiten sloegen de daders op de vlucht.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde het lab ter plaatse om sporenonderzoek uit te voeren. Daarnaast werd een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een Brugse onderzoeksrechter gevorderd. De feiten worden momenteel als poging tot doodslag en als diefstal met geweld gekwalificeerd.