Meer dan 1500 bezoekers waren aanwezig in Brugge. En met 45 standhouders was er voor iedereen wat wils. Het is een booming business en dat bewijst het bezoekersaantal. En dat ziet de organisatie maar al te graag: "De laatste vijftien jaar hebben we de spellenmarkt alleen maar zien groeien. Mensen hebben nood aan sociaal contact in deze digitale wereld. Volgens ons is dat de basis van de booming in de spellenwereld."

Er is alvast volgend jaar nog een editie ingepland door het overweldigende succes. Spellen zijn dus duidelijk een blijver.