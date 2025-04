Het ongeval gebeurde rond 19u30. Een personenwagen reed er in op een oude tractor. Die belandde in de gracht en brak in twee. Beide chauffeurs liepen zware verwondingen op. Het gaat om een man van 72 uit Staden en een man van 35 jaar. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Mogelijk was de automobilist verblind door de zon en zag hij de tractor te laat.

Door het ongeval was de Rijksweg een tijdlang afgesloten tussen de Meensesteenweg en de Moorseelsesteenweg.