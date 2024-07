Hans Kluge, die dit voorjaar nog de zorginstelling Mariënstede in Dadizele bezocht, is al vier jaar de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De Vlaamse regering prijst de topman voor zijn robuuste aanpak van de volksgezondheid, onder meer tijdens de coronacrisis.

Game-ontwikkelaar Sven Vincke krijgt de erkenning voor de uitzonderlijke prestaties die hij levert met zijn studio's Larian. Op de prestigieuze Bafta Awards, in april, won 'Baldur's Gate 3' vijf prijzen, onder meer als beste game ter wereld. Aan het spel is zes jaar gewerkt. Larian was tien jaar geleden bijna bankroet, maar telt intussen meer dan 300 medewerkers wereldwijd.