Op de E40 richting kust is ter hoogte van Snellegem, vlak voor de afrit Jabbeke, een grote politieactie geweest. Een FlixBus werd er op de pechstrook aan de kant gezet nadat de chauffeur de politie had verwittigd. Hij had naar eigen zeggen wapens opgemerkt in de bus
De wegpolitie kwam snel ter plaatse en liet alle passagiers uitstappen. Iedereen werd gefouilleerd en ook de bagage werd gecontroleerd. "Tijdens de doorzoeking werden in het toilet van de bus effectief vuurwapens aangetroffen", zegt Ann Berger, woordvoerder Federale Politie.
Explosievenhond
Uit voorzorg werd ook een explosievenhond ingezet. Die doorzocht de bus, maar daarbij werd niets verdachts meer gevonden. Er vielen geen gewonden.
Door de politieactie is de rechterrijstrook afgesloten. In de richting van Oostende zijn daardoor maar twee rijstroken beschikbaar. De politie vraagt bestuurders om de afrit Loppem te nemen. Op de E40 staat ondertussen file vanaf de oprit Loppem tot aan de plaats van de controle.