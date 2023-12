Het ongeval gebeurde rond 10 uur, op het kruispunt van de Potteriestraat en de Geluwestraat. Twee wagens botsen er tegen elkaar, nadat één van de chauffeurs de voorrangregels niet had gerespecteerd. In de ene wagen zit een koppel uit Roeselare: een man van 41 en een hoogzwangere vrouw van 36. Zij raakten beiden lichtgewond. In de andere wagen zat een man van 24 uit Zonnebeke. Hij bleef ongedeerd.

De twee wagens kwamen tijdens het ongeval tegen een kapelletje terecht. Dat liep zware schade op. De brandweer kwam ter plaatse om het gebouwtje wat te stutten.