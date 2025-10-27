Vrijdagochtend waren de twee ontsnapt. Politie en parket stuurde in de nacht van vrijdag op zaterdag een opsporingsbericht uit. De 28-jarige Jason D'Herdt en de 41-jarige Wesley Hanff waren geïnterneerd voor zware gewelddelicten. De politie had gewaarschuwd om hen niet te benaderen, want ze vormden een gevaar voor de fysieke integriteit van derden.