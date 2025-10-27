16°C
Twee voort­vluch­ti­gen zijn gevat in Blan­ken­ber­ge na ont­snap­ping uit Foren­sisch Psy­chi­a­trisch Centrum

De twee voortvluchtigen die ontsnapt waren uit het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent, zijn gevat. Dat bevestigt de Gentse politie. De twee zijn deze ochtend opgepakt in Blankenberge.

Vrijdagochtend waren de twee ontsnapt. Politie en parket stuurde in de nacht van vrijdag op zaterdag een opsporingsbericht uit. De 28-jarige Jason D'Herdt en de 41-jarige Wesley Hanff waren geïnterneerd voor zware gewelddelicten. De politie had gewaarschuwd om hen niet te benaderen, want ze vormden een gevaar voor de fysieke integriteit van derden.

