Rond 5.00 uur ’s nachts werd de PZ Vlas dispatching gealarmeerd door een getuige die zag hoe twee verdachten in de Marksesteenweg in Kortrijk een klein raampje van een lichte vrachtwagen hadden stukgeslagen en kort daarna waren weggevlucht.

Laptop

Meteen kwamen enkele nachtpatrouilles ter plaatse om een zoekactie te starten. Met succes, want kort daarna werden twee verdachten op een fiets gespot en tegengehouden. Tijdens het eerste onderzoek vond de politie bij de verdachten een rugzak aan met daarin een laptop. Die bleek kort daarvoor gestolen te zijn uit de lichte vrachtwagen.

Illegaal

De mannen, beiden meerderjarig, werden opgepakt en overgebracht naar het politiekantoor. Tijdens het verder onderzoek werden nog meer gestolen spullen aangetroffen. Deze bleken ook diezelfde nacht gestolen te zijn uit meerdere voertuigen. Het was de buit uit een reeks van minstens acht inbraken (of inbraakpogingen), vooral gepleegd in en rond de Marksesteenweg. Het werd ook duidelijk dat beiden verdachten illegaal in het land verbleven.

Gevangenis

Beide mannen werden op maandag 13 oktober voor de onderzoeksrechter geleid. Die besliste om hen aan te houden en te laten overbrengen naar de gevangenis. Het onderzoek loopt momenteel volop. Daarin wordt onderzocht of het duo ook in aanmerking komt voor nog recente diefstallen uit voertuigen.