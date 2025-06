Het onderzoek werd opgestart nadat woensdagavond rond 20 uur een melding binnenkwam over een verdachte geur in de omgeving van een woning in Sint-Baafs-Vijve bij Wielsbeke. In de afgesloten tuin trof de politie het lichaam aan van een man, verpakt in een slaapzak en een houten kist, vastgebonden met spanbanden.

Het slachtoffer bleek een Poolse man uit Avelgem te zijn, die sinds vorige week woensdag vermist was.