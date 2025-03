Sinds afgelopen weekend circuleerden op sociale media videobeelden van verschillende vechtpartijen rond sportsite Zomerloos in Gistel. Drie tieners uit Gistel en Oudenburg vielen daarbij zonder duidelijke aanleiding leeftijdsgenoten aan. In minstens één geval werd een slachtoffer gedwongen om geknield excuses aan te bieden voor de camera. Volgens het parket is het waarschijnlijk dat de drie ook nog andere leeftijdsgenoten mishandeld hebben.