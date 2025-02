Niet veel later was een patrouille van de federale wegpolitie ter plaatse. Terwijl de politie met de bestuurder sprak, verloor op exact dezelfde plaats ook een vrouw in een Tesla S de controle over het stuur. Ook zij geraakte gelukkig niet gewond. Om de plaats van de ongevallen te beveiligen, plaatste de brandweer een signalisatiewagen. Nadien was normaal verkeer opnieuw mogelijk.