De politie zette meteen de achtervolging in en kon beide voertuigen onderscheppen. Omdat het om asociaal en verkeersonveilig gedrag ging tijdens een druk moment in het stadscentrum, werden beide wagens bestuurlijk in beslag genomen.

“Dergelijk roekeloos en asociaal rijgedrag hoort niet thuis in onze stad”, reageert de burgemeester. “Zeker tijdens drukke momenten brengt dit de veiligheid van andere weggebruikers ernstig in gevaar. Dankzij onze zichtbare én discrete aanwezigheid konden we snel ingrijpen.”

De bestuurders riskeren een sanctie van de politierechtbank.