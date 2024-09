De staking komt er uit ongenoegen van het personeel over volgens hen eenzijdige communicatie van de directie over de jaarplanning en het wisselen van dienstroosters. De Lijn heeft een alternatieve dienstregeling opgesteld.

In heel Vlaanderen zullen gemiddeld 45 procent van alle bussen en trams rijden. In de provincie Antwerpen zal 48 procent rijden, in Oost-Vlaanderen 38 procent, in Vlaams-Brabant 52 procent, in Limburg 54 procent en in West-Vlaanderen 36 procent. Bij de kusttram rijdt 28 procent van de trams.

Reizigers kunnen de aangepaste dienstregeling vinden via de routeplanner, haltepagina of lijnpagina op de website en app van De Lijn.