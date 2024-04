Op 25 april 2023 breekt rond 19.30 uur brand uit in een appartementsgebouw langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Enkele bewoners kunnen zelf het brandende gebouw verlaten, maar twee oudere mensen blijven achter. Ze staan op de eerste verdieping in de traphal vol rook wanneer brandweerman Tijs hen naar buiten haalt. Tijs, die net van z’n werk kwam, kreeg daarbij hulp van Nico. Ook hij passeerde toevallig langs het gebouw.