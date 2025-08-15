De ongevallen gebeurden rond 16u. Een eerste ongeval vond plaats in de richting van Kortrijk. Volgens de autowegenpolitie gaat het om een lichte aanrijding tussen enkele voertuigen. Daarbij is er enkel stoffelijke schade. Dat ongeval is intussen van de baan.

Iets verderop maar dan in de richting van Gent is een tweede en veel zwaarder ongeval gebeurd. Een vrachtwagen en een lichte bestelwagen zijn op elkaar gebotst. In totaal zijn een tiental voertuigen betrokken. Er zouden vijf gewonden zijn waaronder één persoon in kritieke toestand. Het gaat om de bestuurder van een witte bestelwagen.

Volgens de eerste informatie zit één van de chauffeurs gekneld. Een mugteam is ter plaatse voor de eerste zorgen. Aan het ongeval kan het verkeer maar moeilijk door.