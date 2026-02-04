Op 4 februari werd het slachtoffer opgebeld door een valse bankmedewerker die haar waarschuwde voor frauduleuze transacties op haar bankrekening. De oplichter overtuigde de vrouw om met haar kaartlezer een aantal handelingen te verrichten. Enkele dagen nadien werd de vrouw opnieuw opgebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van Card Stop. De verdachte stelde voor om iemand naar haar woning te sturen om haar te helpen en haar bankkaarten op te halen.

De vrouw vertrouwde het niet en contacteerde haar bank, die haar meteen aanraadde om de politie te verwittigen. Het interventieteam van de lokale politie Kouter ging meteen ter plaatse. Kort nadien merkte de politie een verdacht voertuig met Nederlandse nummerplaat op in de straat. Eén van de inzittenden belde aan bij het slachtoffer en kon ter plaatse worden gearresteerd. Even later werd ook de 21-jarige bestuurder van het voertuig gearresteerd.

Twee aanhoudingen

Beide verdachten werden overgebracht naar het commissariaat van de lokale politie Kouter voor verhoor. Het parket West-Vlaanderen besliste om hen voor te leiden bij de onderzoeksrechter in Brugge op verdenking van oplichting en deel uitmaken van een vereniging. De onderzoeksrechter besliste om beiden aan te houden. Ze verschenen op 10 februari voor de raadkamer in Brugge, die hun aanhouding bevestigde.