De 17-jarige jongen werd in de kerstvakantie geslagen en geschopt door zeven andere jongeren aan het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark. Hij had via sociale media naaktbeelden gevraagd aan een meisje. De verdachten wilden hem daarom een lesje leren.

De vechtpartij is gefilmd, en met die beelden kon de politie de minderjarige daders opsporen. Zeven jongeren zijn opgepakt, vier daarvan moesten er voor de jeugdrechter verschijnen op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen en afpersing. Die heeft twee jongeren naar een gesloten instelling verwezen, de twee anderen kregen huisarrest.