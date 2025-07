De lokale recherche viel op donderdag 17 juli binnen in een woning in Roeselare na meldingen van verdachte activiteiten. “Tijdens de huiszoeking werd 200 gram cocaïne, 50 gram hasj, een stroomstootwapen, een wapenstok en 5.000 euro cash in beslag genomen”, bevestigt het parket van West-Vlaanderen.

Beide mannen werden gearresteerd en zijn op vrijdag 18 juli voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk. Die besliste om hen aan te houden. De verdachten verschenen vandaag voor de raadkamer, die hun aanhouding met een maand verlengde. Ze blijven voorlopig in de cel.