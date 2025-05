De vrouw kreeg op 13 mei een telefoontje van een man die zich voordeed als bankmedewerker. Hij beweerde dat er verdachte transacties waren vastgesteld en dat iemand haar thuis zou komen helpen. Even later kwam een tweede man langs, die de gsm, bankkaart en pincode van de vrouw meenam. Kort daarna werd geld afgehaald en werden aankopen gedaan in grootwarenhuizen.