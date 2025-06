Gisteren werd om 6u20 een overval gepleegd op een tankstation in Avelgem. Een man met bivakmuts bedreigde met een mes een medewerkster in de shop en eiste de inhoud van de kassa. De man kon met de buit vluchten en werd opgepikt door een voertuig.

Bij grondig onderzoek door PZ MIRA van camerabeelden in de omgeving kon het vluchtend voertuig geïdentificeerd worden. Even later werd de wagen door een interventieploeg opgemerkt en geïntercepteerd. De twee inzittenden waren nog in het bezit van de buit van de overval en werden gearresteerd. Tijdens een huiszoeking werd de bivakmuts en het mes aangetroffen.