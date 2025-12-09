10°C
Nieuws
Middelkerke

Twee man­nen aan­ge­hou­den na help­desk­frau­de in Middelkerke

2018-05-14 00:00:00 - Vier jaar cel voor bankkaartdief

Na een geval van helpdeskfraude bij een oudere vrouw in Middelkerke zijn twee mannen van 23 en 24 jaar aangehouden. Ze worden verdacht van onder meer oplichting en hacking en blijven voorlopig in de cel.

De onderzoeksrechter in Veurne heeft twee mannen van 23 en 24 jaar aangehouden in een onderzoek naar helpdeskfraude. Dat meldt het parket West-Vlaanderen, afdeling Veurne. De verdachten zouden zich hebben voorgedaan als bankmedewerkers.

Begin mei werd een oudere vrouw uit Middelkerke telefonisch gecontacteerd door een zogenaamde bankmedewerker. Ze gaf haar bankgegevens door, waarna haar computer vanop afstand werd overgenomen. Kort daarna kwam een verdachte haar bankkaart ophalen. “Zonder medeweten van het slachtoffer werden grote bedragen overgezet en afgehaald met de gestolen kaart”, zegt het parket.

Huiszoekingen in regio Brussel

Dankzij onderzoek van de lokale recherche van politiezone Middelkerke konden de verdachten worden geïdentificeerd. Op donderdag 10 december werden bij huiszoekingen in de regio rond Brussel twee mannen gearresteerd. De raadkamer bevestigde hun aanhouding op 16 december. Het onderzoek loopt verder. 

Redactie
Fraude

