De onderzoeksrechter in Veurne heeft twee mannen van 23 en 24 jaar aangehouden in een onderzoek naar helpdeskfraude. Dat meldt het parket West-Vlaanderen, afdeling Veurne. De verdachten zouden zich hebben voorgedaan als bankmedewerkers.

Begin mei werd een oudere vrouw uit Middelkerke telefonisch gecontacteerd door een zogenaamde bankmedewerker. Ze gaf haar bankgegevens door, waarna haar computer vanop afstand werd overgenomen. Kort daarna kwam een verdachte haar bankkaart ophalen. “Zonder medeweten van het slachtoffer werden grote bedragen overgezet en afgehaald met de gestolen kaart”, zegt het parket.