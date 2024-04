Het lichaam van de vrouw lag in de branding. De lopers merkten haar op en haalden haar uit het water, maar de vrouw was al overleden. Het parket heeft intussen een wetsdokter aangesteld en er is ook een forensisch team ter plaatse. Samen met de politie voeren ze een onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden van haar overlijden.