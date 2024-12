Een 39-jarige man wandelde op 23 mei met een vriendin door Oostende toen hij plots uitgescholden werd door de beklaagde. Houssam A. zou kwaad geweest zijn omdat de vrouw in een drugsdossier verklaringen over hem zou hebben afgelegd. Anderhalf uur later liepen ze de Syriër opnieuw tegen het lijf. Deze keer haalde hij uit met een metalen staaf en beet hij in de kuit van het slachtoffer. De vrouw wist de staaf te ontfutselen, waarop A. begon uit te halen met een glazen fles die het slachtoffer eerst zelf gehanteerd had. Volgens een getuige wurgde hij het slachtoffer ook tot hij blauw uitsloeg.

Tijdens zijn verhoor verklaarde de beklaagde dat hij kwaad was omdat het slachtoffer slechte cocaïne geleverd zou hebben. Naar eigen zeggen was van een eerdere ontmoeting geen sprake. A. houdt ook vol dat de vriendin van het slachtoffer de staaf van 40 centimeter uit haar handtas haalde.