De lokale politie van de zone Kouter moest op 28 mei 2022 's nachts voor huiselijke moeilijkheden naar de Kapelhoek in Eernegem, een deelgemeente van Ichtegem. Ter plaatse hing de man met een loodjesgeweer uit het dakvenster. Hij zou zijn wapen ook op de politie gericht hebben. Toen hij net het geweer had weggelegd, werd een politieman geraakt door een projectiel. Even later werd de kop van een bijl aangetroffen.

In een volgende fase verstopte de beklaagde zich in zijn tuin. Op een bepaald moment zou hij met zijn bijl op de politiemensen afgelopen zijn. Die voelden zich in het nauw gedreven, waarop twee inspecteurs op hem schoten. De Eernegemnaar werd in de arm geraakt door een inspecteur van de politiezone Polder, die bijstand verleende.