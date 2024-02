Ook burgemeester Dirk De fauw was aanwezig: “Onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog hebben we in Brugge de deuren opengezet. Inmiddels is hier een gemeenschap van meer dan 750 mensen opgevangen.” Brugge telt de grootste Oekraïense gemeenschap in West-Vlaanderen. Van alles wat ze thuis achterlieten, blijft intussen niet veel meer over. Hier een ander leven opbouwen is een alternatief voor wie kinderen heeft. Daarbij speelt een centrum als KRYLA, Oekraïens voor VLEUGELS, een belangrijke rol.

“Elke zaterdag komen 50 kinderen naar het centrum om taal te studeren op een zeer creatieve manier. We hebben hier een studio waar de kinderen kunnen tekenen, knutselen en dansen”, zegt Svitlana Musina, coördinator van het centrum.