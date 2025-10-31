De lokale politiezone Oostende kreeg op 17 september 2022 een oproep voor een steekpartij in een appartementsgebouw waar arbeiders van een Portugees bedrijf verbleven. Een 56-jarige bouwvakker bleek in het hart geraakt te zijn. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij tien dagen op de afdeling intensieve zorgen moest blijven.

Getuigen wezen Jorge B. aan als dader van de steekpartij. De beklaagde verklaarde dat hij de werkweek wilde afsluiten door in de keuken een glas wijn te drinken met collega's. Het slachtoffer lag echter al in bed en maakte zich druk over de luide muziek. Tijdens dat conflict zou de vijftiger met een glas uitgehaald hebben. Naar eigen zeggen probeerde B. die klap af te weren met een broodmes. Bij zijn arrestatie had de beklaagde inderdaad een bloedende hoofdwonde. Bovendien werden er op de vloer glasscherven aangetroffen.