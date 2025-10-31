Een 50-jarige Portugees uit Sint-Gillis is door de Brugse strafrechter tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Jorge B. plantte een mes in het hart van een collega, die hem volgens de beklaagde eerst aangevallen had. Het openbaar ministerie had drie jaar cel gevorderd.
De lokale politiezone Oostende kreeg op 17 september 2022 een oproep voor een steekpartij in een appartementsgebouw waar arbeiders van een Portugees bedrijf verbleven. Een 56-jarige bouwvakker bleek in het hart geraakt te zijn. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij tien dagen op de afdeling intensieve zorgen moest blijven.
Getuigen wezen Jorge B. aan als dader van de steekpartij. De beklaagde verklaarde dat hij de werkweek wilde afsluiten door in de keuken een glas wijn te drinken met collega's. Het slachtoffer lag echter al in bed en maakte zich druk over de luide muziek. Tijdens dat conflict zou de vijftiger met een glas uitgehaald hebben. Naar eigen zeggen probeerde B. die klap af te weren met een broodmes. Bij zijn arrestatie had de beklaagde inderdaad een bloedende hoofdwonde. Bovendien werden er op de vloer glasscherven aangetroffen.
"Discussie maar geen bedreigingen"
Na zijn herstel keerde het slachtoffer terug naar Portugal, waardoor hij pas in januari 2024 verhoord kon worden. De vijftiger gaf toe dat er een discussie was, maar ontkende de bedreigingen. Naar eigen zeggen deelde B. drie messteken uit toen hij aanstalten maakte om met de ploegbaas te gaan praten.
De verdediging pleitte tevergeefs dat Jorge B. uit wettige zelfverdediging handelde. Anderzijds oordeelde de rechter wel dat er van een poging tot doodslag geen sprake was. In het vonnis werd gesteld dat de beklaagde mogelijk per ongeluk uithaalde tijdens de worsteling. Daarnaast hield de rechter ook rekening met het blanco strafblad van de Portugees. Ze veroordeelde B. uiteindelijk tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan enkel de twee maanden voorhechtenis effectief.