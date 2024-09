Zaterdag vindt in Washington de officiële “Illumination” plechtigheid plaats van het nieuwe VS-memoriaal van de Eerste Wereldoorlog. De organisatie is in handen van de World War One Centennial Commission. Zij organiseren, naar analogie met Ieper, ook een dagelijkse Last Post ‘Taps’ aan het nieuwe memoriaal ter ere van alle Amerikaanse soldaten. Het nieuwe memoriaal is gelegen in Pershing Park, naast het Witte Huis. Een viertal jaar geleden namen zij contact op met de Last Post Association op wiens ervaring en knowhow zij beroep wensten te doen. In juni 2023 was een delegatie uit Ieper reeds op bezoek in Washington.

Samen met Flanders House in New York hebben ze een programma uitgewerkt waarbij de delegatie van de Last Post Association diverse plaatsen en monumenten zal bezoeken. In totaal zullen de Ieperse klaroeners vier maal de Last Post laten weerklinken in Washington en Arlington. Maandag zal de Ieperse delegatie een krans neerleggen bij het graf van de onbekende soldaat op Arlington National.