De brandweer kreeg de situatie uiteindelijk onder controle. Er is nog niet geweten hoe de brand precies is ontstaan. In het huis waar de brand begon, kwamen de vlammen zelfs tot door het dak. Dat huis wordt al 15 jaar bewoond door een alleenstaande vrouw. Uiteindelijk werd op die manier ook de woning van de buren getroffen: Jan Devey (59) en Lieve Debouver (56). Ze woonden er al sinds 2017 en zijn onder de indruk van de feiten. Alle bewoners zijn ongedeerd, maar moeten nu wel ergens anders opgevangen worden.