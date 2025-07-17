Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In de Sint-Michielsestraat in Oostkamp zijn maandagavond twee woningen volledig verwoest door een felle brand. Het vuur ontstond bij een tuinhuis en sloeg over naar een aanpalend huis en een Bed & Breakfast.
De brand brak rond 19 uur uit en sloeg bij aankomst van de brandweer al uit. Dat schrijft KW. Na enige tijd kregen de brandweermannen de vlammen wel onder controle, maar beide huizen zijn wel onbewoonbaar. Volgens de politie is de oorzaak van de brand accidenteel.
In de B&B verbleef een Ierse familie van vier. Zij konden op tijd vluchten en moesten elders overnachten. In de andere woning, waar op dat moment niemand aanwezig was, zoekt de gemeente een oplossing voor de 61-jarige bewoner.