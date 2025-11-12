De brand brak uit rond 19u15 in een woning op Hulstedorp. Toen de brandweer ter plaatse kwam, steeg er al rook op uit het volledige dak. De spuitgasten hadden het vuur snel onder controle maar de schade is toch groot. De twee gezinnen die er een appartement huren, moeten tijdelijk elders onderdak zoeken.

De oorzaak is voorlopig niet bekend, maar het vuur moet op de benedenverdieping zijn ontstaan. De schoorsteen was net die dag gereinigd. Of dat er iets mee te maken heeft, is nog niet duidelijk.