8°C
Aanmelden
Nieuws
Harelbeke

Twee gezin­nen getrof­fen door zwa­re brand in huurwoning

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Hulste is gisteravond brand uitgebroken in een pas gerenoveerde huurwoning. Niemand raakte gewond maar het pand is voorlopig onbewoonbaar.

De brand brak uit rond 19u15 in een woning op Hulstedorp. Toen de brandweer ter plaatse kwam, steeg er al rook op uit het volledige dak. De spuitgasten hadden het vuur snel onder controle maar de schade is toch groot. De twee gezinnen die er een appartement huren, moeten tijdelijk elders onderdak zoeken.

De oorzaak is voorlopig niet bekend, maar het vuur moet op de benedenverdieping zijn ontstaan. De schoorsteen was net die dag gereinigd. Of dat er iets mee te maken heeft, is nog niet duidelijk.

Brand1
Brand2
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Brand Hulste

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Ongeval frituur 1
Nieuws

Man (51) in kritieke toestand na val in frituur op Grote Markt in Ieper

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brand waregem 2

Brand in centrum Waregem: veel schade, geen gewonden
Brand4

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Langemark 03

Huis onbewoonbaar na brand in Poelkapelle
Brand poelkapelle

Woningbrand in Madonna: huis onbewoonbaar, twee bewoners naar ziekenhuis
Toiletten2

Na brandstichting in openbare toiletten: "We laten ons niet intimideren"
Toiletten

Opnieuw brand gesticht in openbare toiletten in Ieper: "schade is groot"
Aanmelden