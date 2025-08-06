Volgens de eerste vaststellingen speelde de slechte zichtbaarheid door opgeschoten maïs langs de weg mogelijk een rol. De bestelwagen kantelde en belandde op zijn zij in de gracht. De brandweer van de post Zuid-IJzer moest de bestuurder bevrijden. De man was bij bewustzijn, maar wel ernstig gewond.

De bestuurster van de personenwagen raakte minder zwaar gewond. Beide slachtoffers zijn naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht. Het landelijke kruispunt bleef een tijdlang afgesloten. Na de takelwerken maakten de hulpdiensten de weg opnieuw vrij.