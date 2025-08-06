Aanmelden
Nieuws
Poperinge

Twee gewon­den na zwaar onge­val in Proven

Ongeval Proven

In Proven, een deelgemeente van Poperinge, zijn vrijdagavond twee bestuurders gewond geraakt bij een zwaar ongeval. Op het kruispunt van de Terenburgseweg met de Blokstraat botsten rond 17.30 uur een personenwagen en een bestelwagen.

Volgens de eerste vaststellingen speelde de slechte zichtbaarheid door opgeschoten maïs langs de weg mogelijk een rol. De bestelwagen kantelde en belandde op zijn zij in de gracht. De brandweer van de post Zuid-IJzer moest de bestuurder bevrijden. De man was bij bewustzijn, maar wel ernstig gewond.

De bestuurster van de personenwagen raakte minder zwaar gewond. Beide slachtoffers zijn naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht. Het landelijke kruispunt bleef een tijdlang afgesloten. Na de takelwerken maakten de hulpdiensten de weg opnieuw vrij.

Gianni Seeuws

Meest gelezen

Aardappelen
Nieuws

Belgapom: "Noodkreet van aardappeltelers is onterecht"
Blueislands
Nieuws

Nieuwe luchtvaartmaatschappij vliegt op Oostende tijdens kerstperiode
Ongeval
Nieuws

Man overleden bij ongeval op E403 in Koolskamp

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden