Volgens Kristof Louagie, perswoordvoerder van de brandweer Westhoek, ging het om een kleine brand in de nok van een lege stal op een hoeve in de Steendamstraat in Alveringem. “De interventie verliep vlot, en de brand was snel onder controle,” aldus Louagie.

Bijna op hetzelfde moment kwam er een melding van een mogelijke schoorsteenbrand in een woning in de Pannestraat in Veurne. Bewoners merkten wat rookontwikkeling op, wat het vermoeden van een brand deed rijzen. Omdat het korps van Veurne naar Alveringem moest uitrukken, werden de korpsen van Koksijde-Oostduinkerke, Nieuwpoort en De Panne ingezet voor de situatie in Veurne.

Bij aankomst bleek de situatie in de Pannestraat mee te vallen. Er was geen sprake van een actieve brand, en de brandweer heeft enkel de woning verlucht. Bluswerkzaamheden waren niet nodig.

Dankzij de efficiënte samenwerking tussen de brandweerkorpsen uit verschillende gemeenten konden beide meldingen snel en veilig worden afgehandeld, zonder grote schade of gewonden.