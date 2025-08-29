Op zondagmorgen, kort voor vijf uur ’s morgens, sloegen dieven toe op een bouwwerf in Heule, in de ondergrondse parkeergarage van een appartementsblok in aanbouw. Een alerte getuige verwittigde de politie. Hij zag hoe twee verdachten die nacht de parkeergarage inreden met hun auto.

De politieteams waren snel ter plaatse en zetten de uitrit af met hun politievoertuig. Een verdachte vluchtte te voet weg en de andere met zijn auto. Beiden konden door de verschillende politieteams ingerekend worden. In hun kleine bestelwagen werden onder andere een gestolen boiler, ladder, betonmolen en katrol aangetroffen.

Bij de 2 huiszoekingen die daarop volgden, werd nog eens tal van werkmateriaal aangetroffen. Beide personen werden opgepakt.