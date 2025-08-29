De politie van de zone Vlas heeft zondagmorgen, op een bouwwerf in Heule, op heterdaad twee daders kunnen vatten terwijl ze werfmateriaal aan het stelen waren uit een bestelwagen met werkmateriaal. Eind augustus slaagden dieven er wel in om in te breken in een bestelwagen in Kooigem. De politie wil de bouwsector oproepen om bestelwagens te sluiten en op bouwwerven geen materiaal zichtbaar achter te laten.
Op zondagmorgen, kort voor vijf uur ’s morgens, sloegen dieven toe op een bouwwerf in Heule, in de ondergrondse parkeergarage van een appartementsblok in aanbouw. Een alerte getuige verwittigde de politie. Hij zag hoe twee verdachten die nacht de parkeergarage inreden met hun auto.
De politieteams waren snel ter plaatse en zetten de uitrit af met hun politievoertuig. Een verdachte vluchtte te voet weg en de andere met zijn auto. Beiden konden door de verschillende politieteams ingerekend worden. In hun kleine bestelwagen werden onder andere een gestolen boiler, ladder, betonmolen en katrol aangetroffen.
Bij de 2 huiszoekingen die daarop volgden, werd nog eens tal van werkmateriaal aangetroffen. Beide personen werden opgepakt.
Ook in Kooigem slaan dieven toe
Op 29 augustus slaagden dieven er ook in om in te breken in een bestelwagen in Kooigem. Ze forceerden het slot van de bestelwagen en gingen aan de haal met zes handwerktuigen.
De politie is bezig met beide onderzoeken en vraagt aan iedereen die meer info heeft over deze feiten om contact op te nemen via het nummer 1701. "Jammer genoeg worden nog te veel stielmannen en bouwbedrijven het slachtoffer van criminelen die 's nachts inbreken in bestelwagens of op bouwwerven", zegt woordvoerder Thomas Detavernier.