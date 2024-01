Het gaat om acht Vietnamezen en vier Irakezen. De twaalf personen zonder papier hebben volgens het parket zelf de politie verwittigd vanuit de container. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of ze geholpen werden door mensensmokkelaars. Het gebeurt regelmatig dat er vluchtelingen aangetroffen worden in containers in de haven van Zeebrugge. Dergelijke mensensmokkelpraktijken zijn erg gevaarlijk, want koelcontainers kunnen van binnenuit niet geopend worden en mensen kunnen in ademnood raken.