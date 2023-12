Om 2u10 werd de brandweer van de zone Westhoek opgeroepen voor een uitslaande brand aan de Brugseweg. Toen de politie aankwam was de bewoner van het getroffen appartement op de gelijkvloerse verdieping al buiten.

Dankzij een eerste bluspoging van de politie, bleef de brand beperkt tot het gelijkvloerse appartement. De brandweer bluste verder af. De brand was snel onder controle. Elf andere bewoners konden tijdig het gebouw verlaten en zijn opgevangen in de buurt. Uit veiligheidsoverwegingen is beslist om niemand terug te laten keren naar het gebouw afgelopen nacht. Er is samen met de politie en de burgemeester gekeken voor opvang.

De bewoner en een bovenbuur zijn ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De Brugseweg was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.