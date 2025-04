De brug zal letterlijk en figuurlijk de schakel vormen tussen het bestaande logistieke centrum en het nieuwe distributiegebouw, dat momenteel in opbouw is langs de overzijde van de weg. Dankzij deze rechtstreekse verbinding kunnen goederen en onderdelen in de toekomst vlot en veilig tussen beide gebouwen worden getransporteerd, zonder extra verkeer op de openbare weg.