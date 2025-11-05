Op dit moment loopt het openbaar onderzoek nog. De werken zelf zouden moeten starten net voor de zomer van 2026. In het najaar zou dan een eerste tunnelelement van 36 meter lang onder de sporen worden geschoven. Er komt op vraag van de buurt ook nog een aparte tunnel voor voetgangers en fietsers. Het einde van de werken is voorzien voor eind 2027.

Beide tunnels zullen naar schatting 4,5 miljoen euro kosten. Stad Brugge moet één persoon onteigenen.