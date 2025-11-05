16°C
Tun­nel moet twee over­we­gen ver­van­gen in Sint-Andries

Overweg2

Infrabel zal twee overwegen in Sint-Andries, bij Brugge, vervangen door twee tunnels. Het gaat om de overwegen bij de Grote Moerstraat en de Pastoriestraat. De tunnels zullen tussen die twee overwegen gebouwd worden.

Op dit moment loopt het openbaar onderzoek nog. De werken zelf zouden moeten starten net voor de zomer van 2026. In het najaar zou dan een eerste tunnelelement van 36 meter lang onder de sporen worden geschoven. Er komt op vraag van de  buurt ook nog een aparte tunnel voor voetgangers en fietsers. Het einde van de werken is voorzien voor eind 2027.

Beide tunnels zullen naar schatting 4,5 miljoen euro kosten. Stad Brugge moet één persoon onteigenen. 

Overweg1
Overweg2
Overweg3
Grote moerstraat sint andries
De redactie
Infrabel

