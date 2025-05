Met de zomer in aantocht zijn veel mensen nog op zoek naar wat huis- en tuingerief. Op de tuinbeurs Hof & Huis in Torhout kunnen bezoekers het hele Hemelvaartweekend terecht voor al hun wensen.

En die tuin wordt steeds belangrijker. "De West-Vlaming is op zoek naar gezelligheid. Door corona hebben we gemerkt dat mensen graag buiten leven, waardoor de tuin meer dan een stukje gazon geworden is. Het is een verlengstuk van het huis geworden."