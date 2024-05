Bijleren over veilig gedrag in het verkeer kan nooit genoeg. "Ik denk dat het niet alleen bij de jongeren is," zegt Katrien Verkest van de dienst Verkeerspreventie en -educatie van de politiezone VLAS. "Ook volwassenen weten niet altijd alles. We hopen toch dat als ze hier weg gaan dat ze zich toch een beetje veiliger gaan gedragen in het verkeer."



Jaarlijks organiseren ze in Kortrijk de verkeersmarkt waarbij zo'n 600 leerlingen langskomen.