24 november 1964, zondag exact zestig jaar geleden. In alle vroegte landen Belgische para's in het Congolese Stanleystad, wat we nu kennen als Kisangani. Jimmy Sierens is dan één van die Belgische para's die uit een Amerikaans vliegtuig springen. “In 80 seconden hingen we met 400 in de lucht. Ik landde in de brousse en iedereen moest dan zijn peloton opzoeken en wij moesten dat vliegveld ontruimen want dat was bezet met vaten, kapotte auto's en boomstammen.”