Volgens een deskundigenverslag en de getuigenis van een onafhankelijke fietser was de vrouw goed zichtbaar op de weg en trof haar geen enkele schuld. De politierechter volgde die conclusie en sprak klare taal: “Had de bestuurder goed gekeken, dan zou het ongeval vermeden zijn.”

De vrachtwagenbestuurder kreeg een rijverbod van twee maanden en een boete van 1.600 euro. Hij was niet aanwezig op de zitting. Opvallend is dat de man eerder al drie keer werd veroordeeld en volgens zijn werkgever weinig ervaring had. Isabelle revalideert nog altijd van het ongeval.